Ein Bild der Zerstörung nach der Automatensprengung am Mittwochmorgen in Twist: Der Stehtisch rechts steht im Vorraum der Volksbank. Die Explosion hat die Wand zur danebenliegenden Praxis komplett weggerissen. FOTO: Ina Specker Wo Patienten sich melden können Automatensprengung in Twist: Auch Praxis von Dr. Haagsma völlig zerstört Von Jana Probst | 05.05.2022, 16:43 Uhr

Bei der Sprengung eines Geldautomatens in Twist wurde am Mittwoch auch die Arztpraxis im Gebäude völlig zerstört. An wen sich die Patienten nun wenden können und wann die Praxis wieder aufgebaut werden kann, erklärt Arzthelferin Ina Specker.