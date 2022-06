AGIL steht nicht nur für Beweglichkeit und Lebhaftigkeit, sondern ist auch die Abkürzung für „Aktiv und gesund in die zweite Lebenshälfte“. Wie der Name vermuten lässt, richtet sich das Angebot an Männer und Frauen der Generation „50 plus“. Die Veranstaltung beginnt um 9.15 Uhr in der „Haupt- und Realschule Twist – Schule am See“ mit einer Begrüßung und einem Fachvortrag von Dr. Michael Greis. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie in Lingen referiert zum Thema „Wer rastet, der rostet. Warum bewegen wir uns im Alter so wenig?“. Im Anschluss werden ab 10 Uhr neun Workshops angeboten. Unterbrochen werden sie von einem Mittagessen (12.30 Uhr). Nach dem zweiten Workshop-Block findet ein gemeinsamer Abschluss mit Kaffee und Kuchen statt. „Bisher hatten wir zwischen 70 und 90 Teilnehmer. Diesmal peilen wir die 100 an“, erklärte Wilkens, Vizepräsident Sportentwicklung beim KSB Emsland.