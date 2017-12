Kriegsgerät wird Aussichtsturm Monument bei Twist ab dem Sommer zu besichtigen

Twist. Der aus der Zeit des Kalten Krieges stammende Luftbeobachtungsturm in Schoonebeek an der Grenze zum Twist wird nach einer Restaurierung ab dem Sommer zu erklettern sein.

Im Frühjahr soll die Sanierung des Bauwerks aus Betongitterteilen beginnen, hat Projektleiter Aaldert Sikken von der Stichting Drents Monument (Baudenkmalverein Drenthe) angekündigt. Bislang ist das direkt an der deutsch-niederländischen Grenze stehende ehemalige Kriegsgerät wegen seines schlechten Zustands abgesperrt.

In den vergangenen Jahren hat der Verein nach Finanzierungsmöglichkeiten gesucht. Laut Sikken soll die Instandsetzung circa 300.000 Euro kosten. Der größte Teil wird von der Provinz Drenthe und der Gemeente Emmen aufgebracht. Der Rest soll durch Spenden örtlicher Unternehmer und Einwohner sowie Zuschüssen des Prins Bernard Cultuurfonds aufgebracht werden.

Der Turm wurde 1954 errichtet, um in einem möglichen Krieg Flugzeuge zu erspähen, die im Tiefflug unterhalb der Radarreichweite in den niederländischen Luftraum eindringen. Schon 1964 wurde er außer Dienst gestellt, weil inzwischen Tieffliegerradaranlagen in Dienst gestellt waren, und eine neue, schnellere Kampfflugzeuggeneration eingeführt war, die das Meldesystem der Luftbeobachter überforderte. Mit 16 Mann pro Posten war das System zudem sehr personalintensiv. Danach wurden die circa 276 Luftbeobachtungsposten in den Niederlande aufgegeben, die meisten abgerissen, so dass nach Angaben von Sikken heute weniger als 20 übrig sind.

Anzeige Anzeige

Das bald wieder begehbare Baudenkmal direkt an der deutsch-niederländischen Grenze bietet über seine historische Bedeutung hinaus eine Aussicht über das Flusstal der Grenzaa. Daher hoffen die Beteiligten, das der Standort als Rastplatz in Fahrrad- und Wanderrouten aufgenommen wird. Ehrenamtliche, die Vrienden van den Schoonebeeker luchtwachttoren, wollen die Pflege von Gebäude und Umfeld übernehmen, das nach der Restaurierung an die Stichting Drents Landschap übergeht. Diese Kulturstiftung der Provinz wird die Kosten für den Erhalt des Baudenkmals tragen.

Die Vrienden van de Schoonebeeker luchtwachttoren stellen bereits Überlegungen an, wie man einen Rastplatz am Turm aufwerten könnte. Sie planen eine öffentliche Toilette in Verbindung mit einer kleinen biologischen Kläranlage. Schließlich soll der Tourismus im Naturpark Bourtanger Moor-Veenland umweltfreundlich sein.