VHS-Orientierungskurs Twister Asylbewerbern wird Eintrittsphase erleichert

Twist. Die Volkshochschule Meppen bietet auch in Twist Asylbewerbern in Orientierungskursen die Möglichkeit, erste Deutsch- und Landeskenntnisse zu erwerben.

Die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geförderten Kurse unterteilen sich in verschiedene Module mit präzisen Lernzielen. „Asylbewerbern soll so die Eintrittsphase in Deutschland erleichtert werden“, heit es in der Pressemitteilung der VHS. In Twist startete jetzt ein Erstorientierungskurs mit 16 Teilnehmern, in dessen Rahmen ein interkultureller Abend stattfand. Neben den Kursteilnehmern hatten hier auch deren Angehörige, Gemeindevertreter und Mitarbeiter der Twister Tafel die Gelegenheit zum Austausch bei selbst zubereiteten Speisen.

Abend selbst vorbereitet

„Der interkulturelle Abend wurde von unseren Kursteilnehmern selbst vorbereitet“, sagte Bernadette Plass, die als Dozentin in eine ungewöhnliche Rolle schlüpft. Unterrichtet sie doch sonst Deutsch, trug sie an dem Abend eine Schürze und unterstützte ihre Teilnehmer beim Kochen im Haus St. Georg in Twist.

„Deutsch lernen sie hier auf ganz praktische Weise. Meine Teilnehmer mussten den Abend planen, Listen erstellen, einkaufen und dabei ihre Deutschkenntnisse anwenden. Welche Höflichkeitsformeln gibt es? Wie bitte ich in einem Laden um Hilfe? Worin liegen die Preisunterschiede bei verschiedenen Lebensmitteln?“, erklärt Plass, sichtlich motiviert vom regen Interesse der Teilnehmer. Sie sammelten erste praktische Lebenserfahrungen in Deutschland. Unterstützt in den Vorbereitungen wurden die Teilnehmer auch von ihren Angehörigen.

Höher qualifiziert

Essa Aria kommt aus Afghanistan, hat dort studiert und drei Jahre als Journalist für eine Redaktion gearbeitet. „Meine Frau besucht hier den Erstorientierungskurs. Sie bespricht schon seit zwei Wochen mit mir, was wir kochen wollen – und ich helfe ihr dabei. Wir kochen ein Lieblingsessen aus Afghanistan: Kabli. Ein Gericht mit Fleisch, Reis, Rosinen und weiteren Zutaten. Jeder kocht heute Spezialitäten aus seinem Land und über das Essen werden wir heute Abend ins Gespräch kommen. Wir wollen uns austauschen und erfahren, wie wir möglichst schnell Deutsch lernen können und wie wir Arbeit finden können.“ Essa Aria gehört zu den höher qualifizierten Geflüchteten und hat die deutsche Sprache im Intensivkurs für höher qualifizierte Geflüchtete erlernt. Er absolvierte bereits ein Praktikum in einer Zeitungsredaktion in Deutschland und hofft, später in diesem Bereich arbeiten zu können.

VHS als Schnittstelle

„Wir sind Koordinierungsstelle für die Erstorientierungskurse. Das bedeutet, bei der VHS Meppen werden Kurse koordiniert, die dann in ganz Niedersachsen durchgeführt werden“, beschreibt Nicole Ziegler ihre Aufgabe als Ansprechpartnerin für Kooperationspartner. „Wir stellen hier die Schnittstelle zwischen dem BAMF als Träger, wie auch dem Ministerium für Wirtschaft und Kultur (MWK) und den jeweiligen kooperierenden Volkshochschulen dar“, so Ziegler.