Große Koalition für Kinder Familienzentrum Twist kann positive Bilanz ziehen

Twist. Erfolgreiche Arbeit hat Bürgermeister Ernst Schmitz dem Familienzentrum Twist bescheinigt.

Zwölf Jahre nachdem alle gesellschaftlich relevanten Gruppen im Landkreis Emsland in Lingen die „Große Koalition für Kinder — Bessere Chancen für Familien im Emsland“ geschlossen haben, zehn Jahre nach der Einrichtung des Familienzentrums Twist und eineinhalb Jahre nach dem Umzug der Einrichtung von Twist-Bült zum Rathaus im Zentrum haben die Beteiligten eine positive Bilanz für diese Institution gezogen. Die Gemeinde sollte kinder- und familienfreundlicher werden, indem unter anderem für eine bessere Vereinbarkeit von Familienleben und Berufstätigkeit gesorgt wird. Ein Kompetenzteam aus den Leitungen der Kindertagesstätten und Grundschulen, der Gleichstellungsbeauftragten Maria Grünefeld und Fachbereichsleiter Peter Liedtke bereitete 2007 die Gründung des Familienzentrums vor, das bis heute von Sandra Robbe geleitet wird.

Das Angebot des Familienzentrums sei stetig an die sich wandelnden Anforderungen angepasst worden, stellte Schmitz fest. Geblieben sei die Vernetzung mit anderen Institutionen und eine enge Zusammenarbeit mit Kinderbetreuungseinrichtungen. Als Bausteine zählte er die Kindertagespflegevermittlung, das Angebot von flexiblen Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, Beratungs-, Bildungs- und Erziehungsangebote für Familien, die Ferienbetreuung für Kinder und die Unterstützung des Ehrenamtes auf.

Qualifizierung

Voraussetzung für diese Angebote sei qualifiziertes Personal. Die in Twist angebotene Ausbildung von Kindertagespflegepersonen biete die Weiterbildungsmöglichkeit zur Sozialassistentin, könne ebenso Einstieg in die Ausbildung zur Erzieherin sein. Bedarf sei für alle drei Qualifikationen in der Gemeinde vorhanden, erklärte der Bürgermeister.

Für Eltern, die berufstätig sind, wird vom Familienzentrum in Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten eine Ferienbetreuung angeboten. Nachdem das Projekt „Ferienbetreuung für Grundschulkinder“ seit 2012 vom Landkreis Emsland und der Stiftung Beruf und Familie bezuschusst wurde, zieht sich ab Januar 2018 die Stiftung zurück und die Kommunen springen ein.

Als Beispiel für Beratung nannte Schmitz das St.-Vitus-Werk, das einmal im Monat in Twist für Eltern eine Entwicklungsberatung in den Kindertagesstätten anbietet. Es werden über das Familienzentrum Kontakte zu den Beratungsstellen der Caritas, der Diakonie, des Sozialdienstes Katholischer Frauen (SKF) des Sozialdienstes Katholischer Männer (SKM), der psychologischen Beratungsstelle und des Landkreises Emsland geknüpft.

Beim Thema Ehrenamt arbeitet das Familienzentrum eng mit dem Verein „Seitenblicke“ zusammen, der unbürokratisch Hilfe vermittelt. Als Beispiel nannte der Bürgermeister „TwistMobil“, einem Fahrdienst für Menschen, deren Mobilität eingeschränkt ist.

Der Umzug der Einrichtung in das Zentrum am Rathaus habe sich positiv auf die Zusammenarbeit ausgewirkt, bestätigten Fachbereichsleiter Liedtke und die Ansprechpartnerin des Familienzentrums, Sandra Robbe. Viele Eltern finden den Weg in die Räume an der Overbergstraße 8, um hier Rat und Hilfe zu finden.