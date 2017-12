20-Jähriger fährt auf dem Twist mit Auto in Kanal MEC öffnen

Twist. Auf dem Twist war am Donnerstagnachmittag ein Mann mit seinem Opel Corsa in den Süd-Nord-Kanal gefahren. Der 20-Jährige konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und an Land schwimmen.