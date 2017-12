EkstatischeTänze A-cappella-Ensemble Nobuntu bringt afrikanische Klänge nach Twist

Twist. Das Weihnachtskonzert 2017 im Heimathaus Twist hat ganz im Zeichen des traditionellen Gesangs aus Simbabwe gestanden.

Die fünf afrikanischen Sängerinnen von Nobuntu, das sind Joyline Sibanda, Heather Dube, Duduzile Sbanda, Zanele Manhenga und Thandeka Moyo. Alle kennen sich seit ihrer Kindheit und singen seitdem auch zusammen.

Wie gut das klingt, hat man in Twist gehört. Stimmgewaltig, dann wieder zärtlich einschmeichelnd, und immer in wunderschöner mehrstimmiger Harmonie. Die Musik, die an diesem Abend im Heimathaus zu hören war – sprich: der reine A-cappella-Gesang, hin und wieder ergänzt durch sparsam eingesetzte traditionelle Musik- und Percussioninstrumente – entspringt der Ndebele-Kultur. Die fünf Powerfrauen verstanden es in faszinierender Weise, ursprünglichen Gospelgesang, Afro-Folk und sogar Jazz-Elemente miteinander zu verknüpfen.

Sehnsucht nach Freiheit und Traumerfüllung

Dabei wurden die einzelnen Lieder sehr informativ und gut verständlich anmoderiert. In den Gesängen ging es – neben vielen Geschichten über Liebe, Freundschaft und Herzenswärme – auch um häusliche Gewalt gegen Frauen in der Heimat von Nobuntu, oder um die Sehnsucht nach Freiheit und Traumerfüllung.

Immer wieder gab es exotische Tanzeinlagen und gemeinsames Singen mit dem begeisterten Publikum im proppevollen Twister Heimathaus. Tanzen mit den fünf Powerfrauen konnten die bei den afrikanischen Rhythmen mitwippenden Zuhörer des bestuhlten Konzerts dann allerdings doch nicht, dafür trieb das Auditorium die teils ekstatischen Tänze der Sängerinnen mit lauten Beifallrufen immer wieder an.

Umarrangierte Weisen

Dabei gab es dann viele Varianten von Klicklauten und schrillen Pfeiftönen zu hören. Interessant waren die bekannteren Weisen, die von Nobuntu umarrangiert wurden. Etwa Solomon Lindas „Mbube“,besser bekannt als „The Lion Sleeps Tonight“, eine rasante Interpretation von „Amazing Grace“ oder Stücke aus Paul Simons Erfolgsalbum „Graceland“.

Das war – wie so oft im Heimathaus Twist – ein großartiges Weihnachtskonzert der ganz besonderen Art, für das die Besucher Nobuntu mit begeisterten Beifallskundgebungen belohnten. Nach zwei Zugaben verabschiedete sich die tolle Gesangsformation vom Publikum.