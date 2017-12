Frank Volta verlässt nach 30 Jahren das Emsland Landarzt aus Schöninghsdorf zieht Bilanz

Twist. Wenn ein Landarzt nach fast 30 Jahren aufhört, hat er viel zu erzählen. Zum 14. Dezember schließt Dr. Frank Volta seine landärztlichen Praxen in der Franziskusstraße 21 in Schöninghsdorf und die Nikolauspraxis in Groß Hesepe, die er seit zehn Jahren mit betreute. Kurz bevor der 72-jährige das Emsland verlässt und zurück nach Sachsen-Anhalt geht, zieht der Hausarzt Bilanz.

Volta geht nicht etwa, weil er sich zur Ruhe setzen und das Rentnerdasein genießen will, im Gegenteil: „Ich gehöre zu den Menschen, die jeden Morgen froh und dankbar sind, dass sie immer noch genügend Kraft haben, um etwas anzupacken. Ich habe jetzt mit über 70 das große Glück, dass ich noch mal etwas ganz Neues anfangen darf“, sagt der aus dem Emsland scheidende Landarzt.

Macht als Arzt weiter

In einem Dorf in der Nähe von Wernigerode übernimmt er zu Jahresbeginn die Praxis eines Kollegen. „Diese ist direkt unter der Wohnung. Ich muss nur eine Treppe hinuntergehen. Ich muss nicht mehr zwischen den Praxen in Schöninghsdorf und Groß Hesepe hin- und herfahren. Und von der Patientenzahl wird es auch weniger. Ich werde dort nicht mehr den Stress haben, den ich hier im Emsland habe“, freut sich Dr. Volta und erinnert sich an die letzten Jahre. Ihm ist alles zu groß und zu viel geworden, beklagt er. Spätestens, nachdem er zusätzlich noch in Groß Hesepe tätig wird. Schon seit Jahren reift in ihm der Gedanke, eine Stufe zurückzugehen, wenn er etwas Kleineres findet. Die Stundenzahl, die Volta täglich absolviert, ist enorm: „Ich fange jeden Tag um 7 Uhr an. Abends bin ich dann um 19 oder 20 Uhr zu Hause. Manchmal noch später.“

Junge Ärzte wollen in die Stadt

Für Volta ist es kein Wunder, dass es in der heutigen Zeit keinen Nachwuchsmediziner mehr auf das Land zieht. „Die Chance, einen jungen Arzt hierher zu bekommen, der gerade seinen Facharzt gemacht hat, tendiert gegen Null. Die jungen Ärzte heute wollen am liebsten alle in die Stadt und in einem medizinischen Versorgungszentrum arbeiten, in dem sie eine geregelte Arbeitszeit von 9 bis 16 Uhr haben. Als Landarzt können Sie hier nicht abends die Tür hinter sich schließen, Feierabend machen und nach Hause gehen“, gibt der scheidende Mediziner zu bedenken. Wenigstens wird durch seinen Weggang niemand arbeitslos, da er mit dem gestandenen niederländischen Arzt Dr. Oepke Haagsma einen Nachfolger für die Schöninghsdorfer Praxis gefunden hat. Darüber ist Volta mehr als glücklich: „Diese Praxis hier ist mein Lebenswerk. Was meinen Sie, wie schwer es für mich gewesen wäre, von hier wegzugehen und zu wissen, dass ein paar Tage später die Möbelpacker kommen und alles ausräumen.“

Wollte ursprünglich Jurist werden

Nach mehr als 50 Jahren im Beruf denkt Volta an die Zeit seiner Anfänge zurück. Er wuchs in einem Dorf in der Nähe von Halle/Saale auf. Ursprünglich wollte er Jurist und nicht Arzt werden. Nach so vielen Jahren, sagt er schmunzelnd, könne er erzählen, wie er es dann doch geworden ist. Es würde ihm heute niemand mehr übel nehmen. Jeden Morgen auf dem Weg zur Schule musste er am Haus des Hausarztes der Familie vorbei. Auf dessen Schild stand „Dr. Hans Möller, Sprechstunde Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 16 bis 19 Uhr“. Der Schüler rechnete: 5 x 3 Stunden vormittags und 2 x 2 Stunden nachmittags, das sind zusammen 19 Stunden. Der Landarzt erinnert sich. „Ich dachte mir: wie ungerecht. Dieser Mensch liegt noch im Bett, während ich kleiner Junge morgens schon so früh unterwegs bin. Was hat der für einen herrlichen Beruf“? Dazu beeindruckt den jungen Schüler, dass Dr. Möller das einzige größere Auto im Dorf fährt und dass die Leute im Dorf den Arzt beim Bäcker morgens beim Brötchen holen aus Ehrfurcht vor seinem Beruf vorlassen. Für den jungen Frank Volta steht fest: „Ich werde Landarzt, wie der Dr. Möller.“

Vortrag fasziniert und begeistert ihn

Dieser Gedanke reifte in ihm, als er an einem Tag der offenen Universitätstür in Halle, eine Vorlesung über Medizin und Zahnmedizin besucht. „Das hat mich fasziniert und begeistert“, erzählt Dr. Volta und nahm das Medizinstudium auf. Am Ende schreibt er über drei Semester hinweg seine Doktorarbeit, und zwar zu dem Thema „Ökonomische Aspekte der Betreuung von Rheumakranken.“ Nach einigen Wirren infolge einer Gesetzesänderung in der damaligen DDR und einem kurzfristigen Dasein als „Diplommediziner“ erhält der Nachwuchsarzt seine Doktortitel.

Erste Stelle in kleinem Ort

Seine erste Stelle tritt Dr. Volta in einem kleinen Ort an der Ostsee an. Dort erwartet ihn gleich eines der schlimmsten Erlebnisse seiner beruflichen Laufbahn: „Ich behandelte eine junge Patientin wegen einer Gallenkolik. Als ich die Kabinentür öffnete, in der sie wartete, war sie klinisch tot. Sie war allergisch gegen ein Mittel, das ich ihr spritzte, wie sich hinterher herausstellte. Ich hatte ein professionelles tolles Team an meiner Seite und wir schafften es, die Patientin zu reanimieren. Was meinen Sie, wie ein junger Arzt wächst, wenn einem so etwas gelingt.“

Ein schockierendes Erlebnis hatte Dr. Volta auch in seiner Zeit in Twist-Schöninghsdorf, und das gleich in seinem zweiten Jahr: „In einem kleinen Dorf besuchte ich regelmäßig eine ältere Frau, die alle nur ‚Oma“ nannten. Sie freute sich jedes Mal, wenn ich kam. Eines Tages rief mich auf ganz aufgeregt ihre Tochter an, ich müsse sofort kommen. Es ist was mit Oma. Als ich ankam und ihre Kammertür öffnete, lag sie nicht da, wo sie immer lag. Ich drehte mich um und sah: Sie hatte sich am Boiler über der Spüle erhängt“.

Viele positive Begebenheiten

Ebenso eingeprägt haben sich aber auch die vielen positiven Begebenheiten, die Volta in seinem Berufsleben mitbekam. Mit dem Erzählen einer erfreulichen Episode schließt er dann auch die Erinnerungen an die Jahre im Emsland ab: „Viele Patienten erinnern sich, dass ich an einer Wand in der Praxis ein großes Bild hängen hatte. Das hatte eine Lehrerin aus dem Ort gemalt. Es hieß „Der Baum des Lebens“. Von jedem Kind, das ich hier behandelte, habe ich ein Polaroid-Foto gemacht und an den Baum des Lebens gehängt. Nun kam eines Tages eine junge Mutter von 19 Jahren in die Sprechstunde. Zunächst erzählte sie mir alles über die Phasen und Einzelheiten der Entbindung. Dann sagte sie, ich solle das Kind untersuchen. Dazu sollte sie das Kind ausziehen. Sie weigerte sich aber strikt. Ich fragte, was ich denn nun machen soll. Da gab sie zu, dass das Kind gesund war und die Mutter nur gekommen war, damit auch ihr kleiner Sohn an den Baum des Lebens kommt. Das fand ich so rührend. Da habe ich gleich zwei Polaroidfotos gemacht. Eines habe ich an den Baum gehängt. Auf das andere habe ich auf die Rückseite geschrieben ‚zur Erinnerung an den ersten Hausarzt deines Lebens‘ und das Foto der Mutter gegeben.“