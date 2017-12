Konzert am 8. Dezember Ian Siegal spielt im Heimathaus Twist

Twist. Am 8. Dezember präsentiert das Heimathaus Twist einmal mehr Blues vom Feinsten. Der britische Singer- und Songwriter Ian Siegal gehört zu den besten lebenden Bluesmusikern.

Vor über 20 Jahren entdeckte der junge Ian Siegal den Blues für sich und kurz danach begann sein kometenhafter Aufstieg, der kein Ende zu nehmen scheint. Eine Auszeichnung toppt die nächste, auf jedes erfolgreiche und von allen Kritikern hochgelobte Album folgt ein weiteres, das noch besser ist. Unzweifelhaft ist er einer der talentiertesten Bluesmusiker seiner Generation.

US-Blues-Music-Award

Folgerichtig darf er inzwischen unzählige Awards sein eigen nennen, darunter diverse British Blues Awards als bester Sänger sowie European Blues Awards. Den Internationalen Ritterschlag erhielt er aber mit der (inzwischen mehrfachen) Nominierung für den US-Blues-Music-Award – eine Ehre, die vor ihm noch keinem britischen Musiker zu Teil geworden ist. Ähnliches gilt für den ihm verliehenen MOJO Blues Album of The Year- Preis, den vor ihm noch kein Nichtamerikaner bekommen hat.

Einzigartiger Sound

Sein Sound ist einzigartig, inspiriert vom Bluesrock der 1960er und 1970er Jahre und live gespielt noch viel besser als auf Platte. Als Musiker auf der Bühne verkörpert er alles, was es braucht: Er spielt mit Leidenschaft und vollem Einsatz, zieht sein Publikum vom ersten Akkord an in seinen Bann und begeistert mit seiner rauen, soulvollen Stimme.

Anzeige Anzeige

Nicht wenige Szene-Kenner lassen immer wieder verlauten, dass, wäre Ian Siegal in den 1960ern aktiv gewesen, sein Name heute in einem Atemzug mit Legenden wie Joe Cocker und Van Morrison genannt werden würde.

Ian Siegal kann sich die Bühnen aussuchen auf denen er spielen will. Das Heimathaus Twist ist eine dieser Locations. Die Gäste des Heimathaus Twist haben am 08. Dezember um 20 Uhr Gelegenheit diesen großartigen und weltweit erfolgreichen Bluesmusiker live zu erleben.

Karten sind erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, per E-Mail an vorbestellung@heimathaus-twist.com, telefonisch unter 05936/23 82 sowie auf der Website www.heimathaus-twist.com.