Anliegerversammlung Anfang 2018 Gemeinde Twist will Straße Adorf-West reparieren

Twist. Die Gemeinde Twist hat einen finanzierbaren Vorschlag zur Instandsetzung der Straße Adorf-West.

Die Straße verbindet die Ortsmitte am Süd-Nord-Kanal mit dem Nachbarortsteile Neuringe. Über den Aaweg gibt es eine Anbindung Richtung Twist-Bült, wo sich der Kindergarten und die Kinderkrippe befinden. Seit Langem klagen Anwohner über den schlechten Zustand der Dorfstraße. Zwar hat die Gemeinde stets die schlimmsten Schäden beseitigt und so die Hauptstraße des Ortsteils in befahrbarem Zustand gehalten, aber das grundlegende Problem des unzureichenden Fahrbahnaufbaus ist nicht behoben worden.

Eine grundlegende Erneuerung wurde immer wieder wegen der hohen Kosten verschoben. 2004 ermittelte die Verwaltung dafür einen Aufwand in Höhe von 1.260.000 Euro. Wegen der gestiegenen Baupreise und aufgrund von höheren Normen in den Richtlinien des Landes für solche Neuaufbauten von Straßen wären aktuell 2,1 Millionen Euro zu zahlen, sagt Bürgermeister Ernst Schmitz.

Bei einem Treffen mit 46 Anliegern kam der Vorschlag, eine Sanierung in vereinfachter Bauweise vorzunehmen. Inzwischen haben der Bauhof und der Fachbereich Tiefbau der Gemeinde die Idee geprüft. Die Fachleute halten sie für umsetzbar, sie rechnen mit Kosten in Höhe von 660.000 Euro, berichtet der Bürgermeister.

Eine Sorge in Adorf-Mitte ist, dass eine erneuerte Fahrbahn die Straße zu einer Rennstrecke im Dorf machen könnte. Daher meint die Verwaltung, dass man die Straßeninstandsetzung in zwei unterschiedlich gestalteten Abschnitten vornehmen sollte. Dann ist ein verkehrsberuhigter Ausbau vor der Grundschule und den Vereinsgebäuden gewährleistet.

Dennoch seien damit nur die ersten Schritte hin zu einer Straßensanierung gemacht, sagt Schmitz. Es muss noch eine Abstimmung mit den Straßenverkehrsbehörden folgen. In einer Anliegerversammlung Anfang 2018 sind noch weitere Einzelheiten zu klären. Dabei werde es nicht nur um Baudetails und Verkehrssicherheit gehen. Zur Finanzierung wird die Gemeinde Anliegerbeiträge erheben. Dies sieht der Bürgermeister nicht nur durch die Vorteile einer erneuerten Straße als gerechtfertigt an, der Wert der Grundstücke steige und der Ortteil als Ganzes erfahre eine Aufwertung. Er signalisierte Gesprächsbereitschaft über die Zahlungsmodalitäten.