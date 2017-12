Luftkrieg ohne Grenzen Ausstellung im Erdöl-Erdgasmuseum Twist eröffnet

Twist. Die von der niederländischen Initiative Lost Wings initiierte Ausstellung „Luftkrieg ohne Grenzen“ ist im Erdöl-Erdgas-Museums in Twist eröffnet worden und kann bis zum 14. Januar besichtigt werden.

Die Ausstellung erinnert an Absturzstellen von Flugzeugen während des Zweiten Weltkrieges im emsländischen und niederländischen Grenzgebiet. Wegen der vielen Eröffnungsgäste wurde die Eröffnungsveranstaltung ins benachbarte Heimathaus verlegt. Museumsleiter Rudi Gaidosch beschrieb die Entstehungsgeschichte. Die Stichting Luchtoorlog Drenthe hat gemeinsam mit niederländischen Heimatvereinen zu den Kriegsereignissen geforscht und den engen Zusammenhang des Geschehens beiderseits der Grenze bemerkt. Daher wurde Kontakt mit den deutschen Nachbarn aufgenommen, was zu der Ausstellung mit zahlreichen Exponaten und Informationstafeln führte.

Landrat Reinhard Winter bezeichnete die Initiative der Organisatoren „als ein wichtiges Kapitel gemeinsamer Geschichte“. Eine Arbeitsgruppe mit dem Namen „Ikarus“ auf deutscher, und die Vereinigung „Lost Wings“ auf niederländischer Seite, hätten die historischen Ereignisse in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt, „und so schlussendlich diese beeindruckende Ausstellung realisiert“. Die Arbeit der Initiativen wirke auf ihn wie ein Mahnmal, aber auch als ein Zeichen für die Zukunft im Sinne von Verantwortung und Toleranz, so Winter. „Über sieben Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sorgen Sie mit dieser Ausstellung dafür, dass die Erinnerung an die Opfer und an das Kriegsgeschehen wach gehalten wird“, sagte der Landrat.

Die Grußworte aus den Niederlanden überbrachte der Deputierte der Provinz Drenthe Cees Bijl, der „die gemeinsame Geschichte einen wichtigen Baustein einer starken Grenzregion Emsland-Drenthe“ nannte. „Gute Wünsche für die einzigartige Ausstellung“, überbrachten der Twister Bürgermeister Ernst Schmitz, Josef Grave, der Geschäftsführer des Emsländischen Heimatbundes, und Beate Reinert für den Heimatverein Twist.

Mit einem Themenvortrag beschrieb Historiker Manfred Fickers, warum der Ausstellungstitel „Luftkrieg ohne Grenzen“ gewählt wurde. Vom Tag des Kriegsbeginns mit dem Britischen Empire am 3. September 1939 bis zur deutschen Kapitulation am 8. Mai 1945 war die Region ein Brennpunkt des Luftkriegs. Die geografische Lage zwischen England und Luftkriegszielen in Deutschland und den östlichen besetzten Gebieten führte zu zahlreichen Luftkämpfen über der deutsch-niederländischen Grenze, die sich in hunderten Absturzstellen dokumentieren. Was die ortshistorischen Vereinigungen machen, bezeichnete Fickers als „Geschichtsschreibung von unten“ aus der Perspektive der Bevölkerung. An Beispielen machte er deutlich, dass die Grausamkeit des Luftkriegs Deutsche und Niederländer gleichermaßen betraf, so am 21. Februar 1944, als US-amerikanische Bomber ihre Ziele durch eine Wolkendecke geschützt vorfanden und Ausweichziele suchten. Bombardiert wurden Lingen und das niederländische Coevorden, weil die Besatzungen nicht bemerkt hatten, dass sie die Grenze überflogen.