Jugendfeuerwehr mit von der Partei Türöffnertag für Maus-Fans im Erdöl-Erdgas-Museum Twist

Twist. Das Erdöl-Erdgas-Museum Twist hatte seine Türen für kleine und große Maus-Fans – für alle, die die WDR-Sendung mit der „Maus“ kennen und lieben gelernt haben - geöffnet.

Auch wenn zunächst die Zeichen auf Sturm standen: Passend zur ersten Vorführung der Jugendfeuerwehr klarte das Wetter am frühen Nachmittag nach kurzem Schauer auf, sodass Jung und Alt dann doch bei Sonnenschein miterleben konnten, wie schnell die Feuerwehrleute ihre Schläuche und Pumpen in Betrieb nahmen, um Wasser aus dem See zu gewinnen, das als Löschwasser diente.

Hydraulikpresse

Natürlich beantworteten die Feuerwehrleute gerne jede Frage und zeigten, was sich so alles in und auf ihren Wagen befindet. Auch eine Hydraulikpresse wurde vorgeführt.

„Nach dem erfolgreichen und gut besuchten Türöffnertag im vergangenen Jahr hatte die Museumsleitung eine Teilnahme auch in diesem Jahr beschlossen. Dass wir auch die Jugendfeuerwehr Twist als Partner gewinnen konnten, freut uns natürlich“, strahlte Museumsleiter Rudi Gaidosch.

Modell eines Bohrturms

Im Museum selbst konnten die kleinen und großen Besucher derweil am Modell eines Bohrturms anschaulich erfahren, wie eine Bohrung niedergebracht wird. Im Freigelände lud zudem eine Rettungskapsel einer ehemaligen niederländischen Bohrplattform in der Nordsee zum Einstieg ein. Dass vor allem die kleinen Besucher mit Begeisterung bei der Sache waren, versteht sich von selbst.

Gaidosch zeigte sich darüber begeistert, „dass in diesem Jahr die Zusammenarbeit und Unterstützung mit und durch den Westdeutschen Rundfunk funktioniert hat. Der WDR hat auch die Werbung auch für unsere Veranstaltung ( www.Türöffnertag.de) unterstützt. Damit lässt sich ein größerer räumlicher Bereich ansprechen lassen und das hat für einen enormen Besucherandrang geführt“.