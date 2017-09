Leserfoto der Woche Apfelbaum in neuer Blüte

Twist. Heinz Hermann Ströer staunte nicht schlecht, als er am vergangenen Wochenende wieder frische, neue Blüten an seinem Apfelbaum im heimischen Twist beobachten und fotografieren konnte.

Nach einer Radtour bei bestem Wetter, kam Heinz Hermann Ströer aus Twist mit Heißhunger wieder nach Hause. Ein Apfel aus dem eigenen Garten sollte her. „Und schau mir so die Apfelbäume an und sehe das der eine Baum schon wieder in voller Blüte steht“, beschreibt Ströer. „Wo ich doch mir vor ein paar Tagen noch Äpfel abgepflückt hatte.“

