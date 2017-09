St. Franziskus unter 30 Nominierten Geht der Deutsche Kita-Preis nach Twist?

Twist/Berlin. Mehr als 1400 Kitas haben sich von Mai bis Juli als „Kita des Jahres“ für den Deutschen Kita-Preis beworben. Die Kath. Kindertagesstätte St. Franziskus in Schöninghsdorf ist eine von nur 30 Einrichtungen in Deutschland, die jetzt für die Auszeichnung in der Kategorie „Kita des Jahres“ nominiert sind.

Den Angaben der Jury zufolge war die Qualität der eingereichten Bewerbungen beeindruckend und die Auswahl fiel sehr schwer. Der Preis würdigt besondere Qualität in der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung und ist mit insgesamt 130.000 Euro dotiert.

Der Deutsche Kita-Preis ist eine Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, in Partnerschaft mit der Heinz und Heide Dürr Stiftung, der Karg-Stiftung und dem Didacta-Verband. Ziel ist es, gemeinsames Engagement für gute Qualität in Kitas und für Kitas sichtbar zu machen und zur Nachahmung anzuregen.

Das Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung (BeKi) hat jetzt zusammen mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung die 30 Nominierten ausgewählt. Die ausgewählten Kindertageseinrichtungen sind nun eingeladen, anhand weiterer Unterlagen ihre Stärken herauszuarbeiten und detaillierter darzustellen.

„Die nominierten Einrichtungen zeigen dabei, wie sie das Kind in den Mittelpunkt ihrer pädagogischen Arbeit stellen. Wie können Kinder und Eltern an der Arbeit der Kita mitwirken? Wie entwickelt sich die Einrichtung weiter und lernt aus Fehlern und Erfahrungen? Und wie wird der Sozialraum für eine erfolgreiche Arbeit einbezogen werden? Dies sind weitere entscheidende Fragen im Auswahlprozess“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aus der Gruppe der nominierten Kitas werden später zehn Finalisten ausgewählt, die ab Ende dieses Jahres von Expertinnen und Experten besucht und begutachtet werden. Ob die Kindertagesstätte St. Franziskus in Twist dabei ist, entscheidet sich im November.

Vergeben wird der Deutsche Kita-Preis am 3. Mai 2018 in Berlin. In der Kategorie „Kita des Jahres“ wartet ein Preisgeld von 25.000 Euro auf die erstplatzierte Einrichtung. Zusätzlich werden vier weitere Kitas mit jeweils 10.000 Euro prämiert. Wer von den Finalisten einen Preis mit nach Hause nehmen darf, entscheidet sich vorab in einer Kombination aus Jury-Urteil und öffentlichem Online-Voting.