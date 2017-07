Twist. Zwischen den Twister Ortsteilen Bült und Schöninghsdorf ist am frühen Sonntagnachmittag eine Garage ausgebrannt.

Laut Mitteilung der Polizei brach gegen 13.20 Uhr in einer Garage an einem leer stehenden Wohnhaus an der Schöninghsdorfer Straße ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Twist und Schöninghsdorf löschten den Brand, durch den die Garage nahezu völlig zerstört wurde.

Zur Ursache des Feuers und zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.