Besondere Radtour in Twist Abtauchen in die Geschichte der Erdölförderung im Rühlermoor

Twist. In die Geschichte und die Technik der Erdölförderung im Rühlermoor sind die Teilnehmer einer Radtour rund ums Erdöl eingetaucht.

Zunächst erklärte Hans Bollmer vom Erdöl- Erdgasmuseum den Teilnehmern die Grundlagen im Museum, bevor es auf die zehn Kilometer lange Tour durch das Erdölfördergebiet Rühlermoor ging. Er erklärte, was alles zur Erdölförderung dazugehört. Angefangen von der Lokalisierung einer Bohrstelle per Echolot über die Bohrung, die bei Erdöl um die 800 Meter und bei Erdgas sogar etwa 3.000 Meter unter die Erdoberfläche führen könne, bis zur Förderung, die mit speziellen Tiefpumpen gelingt. Unterbrochen wurde er dabei immer wieder von einigen wissbegierigen Teilnehmern, die sich in Detailfragen verloren, sodass die eigentlich für zwei Stunden ausgerichtete Führung samt Radtour schließlich drei Stunden dauerte – nicht zum Vergnügen aller Mitfahrer. (Weiterlesen: Förderverein Erdölmuseum Twist setzt Ideen um)

Größtes Ölfeld auf deutschem Festland

Einige interessante Fakten zum Erdöl schnappte dennoch jeder Mitfahrer auf. So ist das Ölfeld in Twist, bestehend aus den beiden Teilen Rühlermoor und Rühlertwist, laut Bollmer das größte zusammenhängende Ölfeld auf dem deutschen Festland. Im Jahr 2015 wurden dort etwa 168.429 Tonnen Öl gefördert.

Damit bei der Förderung des Öls keine Umweltschäden entstehen, werden die Rohre, die zur Förderung in die Erde eingelassen werden, von außen zementiert. So bilden sie eine feste Einheit mit dem Erdreich und können nicht verrutschen. Auch deshalb bleiben sie nach Versiegen der Ölquelle im Bohrloch stecken. Richtig versiegt ist eine Ölquelle jedoch noch lange nicht bevor die Förderung an der Bohrstelle eingestellt wird. „In Libyen sprudelt das Öl teils von alleine, wir brauchen Pumpen, um das Öl zu fördern“, erklärt Bollmer. Rentabel sei das jedoch mit den aktuellen technischen Mitteln nur bis zu einem Ausschöpfungsgrad von etwa 50 Prozent. Dann werden die Rohre bis fünf Meter unter der Oberfläche abgekapselt. Der Rest wird mit Zement gefüllt und mit einer Eisenplatte versiegelt. (Weiterlesen: Erdöl-Erdgasmuseum Twist hat 2017 viel vor)

Stopp an aktiver Tiefpumpe

Auf der Fahrradtour durch das Fördergebiet hielt Bollmer an einer aktiven Tiefpumpe an und erklärte den Teilnehmern wie sie funktioniert. „Der Kolben erzeugt beim Aufwärtsbetrieb einen Unterdruck. So wird das Öl im Kolben hochgezogen. Dabei öffnet sich das Rückschlagventil, saugt das Öl an und lässt es oberhalb des Kolbens in das Rohr ausströmen. Bei der Abwärtsbewegung schließt sich das Rückschlagventil, damit das noch im Rohr verbleibende Öl nicht wieder nach unten fließt.“

Torfabbau

Auf der Tour ging es außerdem vorbei an einer neuen Bohrstelle, an der bereits ein Bohrturm in Position gebracht war. Weiterer Blickfänger war das kilometerlange Netz aus Schienen für die Feldbahnen, auf denen Lokomotiven und Loren unterschiedlicher Bauarten den Torf abtransportieren, der noch in weiten Teilen des Rühler Moors abgebaut wird. (Weiterlesen: Twist: Früher landete Bohrschlamm einfach im Moor)