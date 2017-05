Serie „Mein Job und ich“ Babyfotografin über Set im Krankenzimmer, Elternwünsche und geduldigere Jungs

Meppen. Ein gutes Auge und Geduld, das sind zwei wichtige Voraussetzungen, die Kerstin Hindriks in ihrem Job mitbringen muss. Die 44-Jährige aus Twist ist Babyfotografin am Meppener Krankenhaus. Mehr als 3000 Säuglinge hat sie bereits fotografiert. Um tolle Fotos zu bekommen, spielt sie gern auch mal den Clown.

Frau Hindriks, Sie sind Babyfotografin in Meppen. Ein Traumjob?

Meine Arbeit als Babyfotografin macht mir sehr viel Spaß und stellt für mich täglich eine wunderschöne Herausforderung dar. So verhält sich jedes Neugeborene und somit auch jedes Fotoshooting anders. Neben der Leidenschaft für die Fotografie ist das Wichtigste bei der Neugeborenenfotografie, dass die Babys satt und zufrieden sind. So kann ich die ersten Momente jedes einzelnen Kindes bestmöglich festhalten und Erinnerungen fürs Leben schaffen.

Wie viele Babys haben Sie bisher in etwa fotografiert?

Ich bin seit 2010 für Baby-Smile-Fotografie, den professionellen Anbieter der Neugeborenenfotografie, tätig. In den sieben Jahren habe ich die ersten Momente von etwa 3000 Babys für immer festgehalten. Das macht mich stolz.

Babys zu fotografieren ist sicher auch eine Frage der Geduld. Waren Sie immer sehr geduldig, oder haben Sie sich das „anerzogen“?

Geduld ist schon sehr wichtig in der Neugeborenenfotografie – speziell, wenn dies in der Klinik passiert. So nehme ich jederzeit Rücksicht auf das Befinden der Neugeborenen und der Eltern und ordne mich auch selbstverständlich klinikspezifischen Themen wie zum Beispiel der Arztvisite unter und verschiebe vereinbarte Termine. Dabei sehe ich mich als Teil der Klinik und bin sehr gut in die Station integriert. Vielen Dank dafür an meine Kollegen wie die Kinderkrankenschwestern und Hebammen. In den Fotoshootings an sich ist es natürlich wichtig, dass man zu jeder Zeit ruhig bleibt. Jedes Kind ist einzigartig. So gibt es Kinder, die auf jedem Bild ein Lachen aufbringen – bei anderen muss man auch mal den Clown spielen. Das gehört aber dazu und macht mir Spaß.

Kommen Sie den Vorstellungen von Papa und Mama generell nach?

Ich empfehle den Eltern immer, dass man seinem Kind einen schönen Strampler zum Fotoshooting anziehen soll. Accessoires wie Kuscheltiere, Mützchen und Decken geben den Bildern eine persönliche Note. Die meisten Eltern sind während des Fotoshootings sehr zufrieden. Über eine nachgelagerte Kundenzufriedenheitsbefragung werden alle unsere Kunden noch einmal umfangreich zu den einzelnen Servicepunkten wie Fotografie, Fotoprodukte und Service im Allgemeinen befragt. Aus dieser Umfrage kann man ableiten, dass 92 Prozent der Kunden unseren Service weiterempfehlen würden bzw. dies aktiv tun.

Was war ein besonders ausgefallener Wunsch?

Eine Familie kam mit etwa 15 Personen in die Klinik, um sich mit dem Baby fotografieren zu lassen. Selbst diesen Wunsch habe ich erfüllt.

Welche Tricks haben Sie, um dem Baby einen schönen Gesichtsausdruck zu entlocken?

Oft spreche ich während des Fotoshootings mit den Babys und rufe ihren Namen. Auch wenn dies nicht immer funktioniert, habe ich damit gute Ergebnisse und kann sogar des Öfteren damit ein Lächeln einfangen. Einige Babys lächeln auch im Unterbewusstsein einfach so, wenn sie satt und zufrieden sind.

Gibt es bei Ihrer Arbeit einen Unterschied bei Jungen und Mädchen? Wenn ja, wer ist einfacher zu fotografieren?

In den Fotoshootings beobachte ich, dass Jungs oftmals entspannter und ruhiger sind. Das liegt wohl in der Natur des Menschen.

Wie würden Sie ein Baby auf keinen Fall ablichten?

Ich fotografiere Babys in allen Lebenssituationen. Ohne Schnuller sehen die Bilder wesentlich besser aus. Aus diesem Grund fotografiere ich Babys mit Schnuller nur auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern.

Wie lange dauert so eine Fotosession im Schnitt?

Eine Fotosession dauert im Regelfall zwischen 15 und 35 Minuten. Das ist eine gute Zeitspanne, um einzigartige Motive zu erhalten.

Bedürfnisse von Babys sind schlecht planbar. Das eine hat vielleicht plötzlich Hunger, das andere die Windeln voll und schreit. Mussten Sie deshalb schon mal ein Shooting beenden, weil das Baby danach nicht mehr wollte?

Ein Fotoshooting abzubrechen gehört zum Job einer Babyfotografin und ist somit des Öfteren der Fall. Das Wohl des Kindes, der Mama sowie aller Beteiligten muss gewährleistet sein, um schönste Bilder zu erhalten. In solch einem Fall kann die Mama ihr Neugeborenes ganz in Ruhe noch mal stillen oder wickeln. Das Fotoshooting wird in dem Fall später fortgeführt. Fotografiert man Erwachsene und zeigt ihnen hinterher die Bilder, sind viele auf Anhieb mit ihrem Aussehen nicht zufrieden.

Wie ist das bei den Eltern der Babys? Sind sie schnell zufriedenzustellen mit den Fotos ihres Nachwuchses?

Mit unserem Service halten wir die ersten Momente des Neugeborenen für immer fest. Das Angebot ist dabei unverbindlich. So erhalten die Eltern nach wenigen Tagen nach dem Fotoshooting Ihr Baby-Smile-Set nach Hause geschickt und können dann frei entscheiden, ob und was sie kaufen möchten. Die Motive und auch die hochwertig gestalteten Produkte wie das Fotobuch und Leinwand müssen die Eltern selbstverständlich schon überzeugen, was sie aber im Regelfall tun.