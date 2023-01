Die Bundespolizei hat in Twist einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der mit einem gefälschten Führerschein unterwegs war. Symbolfoto: Bundespolizei up-down up-down Von Bundespolizei kontrolliert 31-Jähriger in Twist mit gefälschtem Führerschein unterwegs Von Wilfried Roggendorf | 17.01.2023, 14:22 Uhr

Was ein 31-Jähriger Beamten der Bundespolizei in der Nacht zu Dienstag, 17. Januar, in Twist-Schöninghsdorf präsentierte, sah aus wie ein griechischer Führerschein, war es aber nicht.