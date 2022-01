Auf winterglatter B402 ist in der Nacht auf Samstag ein Wohnwagengespann bei Twist von der Fahrbahn abgekommen. Die vier Insassen des Zugfahrzeugs wurden dabei laut der Polizei leicht verletzt.

NWM-TV/Torsten Albrecht

Twist. In der Nacht zu Samstag ist auf der winterglatten B402 bei Twist ein 44-Jähriger mit seinem Auto samt Wohnwagen von der Straße abgekommen. Die vier Insassen werden laut Angaben der Polizei dabei leicht verletzt.

Laut den weiteren Angaben der Polizei ist der 44-jährige Fahrer 44-Jähriger eines Autos vom Typ Ford Platinum samt angehängtem Wohnwagen in der Nacht gegen drei Uhr in Richtung Niederlande unterwegs. In Höhe der Ausfahrt Schöninghsdorf verl