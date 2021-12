So soll die neue Grundschule in Twist-Schöninghsdorf aussehen

So soll die neue Schule in Twist-Schöninghsdorf aussehen.

Grafik: Becker Architekten & Ingenieure Haren

Twist. Jetzt ist es amtlich: In Twist-Schöninghsdorf wird eine neue Grundschule gebaut. Sie bietet Platz für vier Klassenräume.

Das Versprechen der Gemeinde Twist, so schnell wie möglich bei der maroden Franziskusschule in Schöninghsdorf zu handeln, wird gehalten. Am Donnerstag wurden im Rat die Neubaupläne vorgestellt. Dafür gab die Politik bei nur einer Enthaltung