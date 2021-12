Die Anschlussstelle B402 Schöninghsdorf wird freigegeben, eine weitere Sanierung ist im Frühjahr geplant.

Sebastian Kahnert/dpa

Schöninghsdorf. Die südliche Anschlussstelle der B402 in Schöninghsdorf wird am Freitag, 17. Dezember, wieder für den Verkehr freigegeben. Im Frühjahr soll auch die nördliche Anschlussstelle in Fahrtrichtung Niederlande saniert werden.

Die Sperrung der Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Meppen soll laut Landesbehörde für Straßenbau im Laufe des Freitags zurückgebaut werden, sodass die Anschlussstelle wieder ungehindert befahren werden kann.Die Bauarbeiten zum Um- und Ausba