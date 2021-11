Corona: In Twist gilt 3G-Regel in Rathaus und Postagentur

Die Gemeinde Twist hat den Zutritt zum Rathaus und zur Postagentur eingeschränkt. (Archivfoto)

Marco Schlösser

Twist. Ab dem 1. Dezember haben nur noch Geimpfte, Genesene oder Menschen, die einen tagesaktuellen negativen Testnachweis vorlegen können, Zutritt zum Rathaus und zur Postagentur in Twist.

Die Einhaltung der 3G-Regelung werde durch die Mitarbeiter des Rathauses und der Postagentur in Twist überprüft, teilt die Gemeinde am Dienstag mit. Außerdem sei es verpflichtend, in dem Gebäude eine Maske zu tragen. Die Verwaltung bit