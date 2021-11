Parkplatz am Rathaus in Twist nur noch eingeschränkt nutzbar

Die Bauarbeiten für den Neubau des Dienstleistungszentrums im Rathausumfeld in Twist beginnen in Kürze.

Gerd Mecklenborg

Twist. Die Bauarbeiten für das neue Dienstleistungszentrums am Rathaus in Twist sollen in Kürze beginnen. Es kommt zu Einschränkungen auf dem Parkplatz.

Die Parkplätze am Rathaus werden teilweise überbaut, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Die noch nutzbaren Parkflächen werden für Kurzzeitparker vorgehalten. Für alle Langzeitparker stehen auch am Hallenbad und am Busbahn