Leitungsbau sorgt für Verzögerungen beim Straßenausbau in Twist

Die Ausbauarbeiten "An der Apotheke" in Twist geraten in zeitlichen Verzug.

Harry de Winter

Twist. Seit August läuft der Ausbau der Straße "An der Apotheke" in Twist. Doch nun gerät das Projekt in Verzug. Schuld ist aber nicht die Gemeinde.

175 Meter ist die Straße "An der Apotheke" im Ortskern von Twist lang. Da sie nie zu Ende gebaut wurde, sollte das nun in diesem Jahr passieren. 500.000 Euro wurden dafür kalkuliert. Das sorgte bei den wenigen Anliegern der S