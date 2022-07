So wurden in Twist insgesamt 247 Sportabzeichen verliehen, darunter waren viele Wiederholungen. Erstmalig wurde an Eva-Maria Grönniger das Jugendsportabzeichen „Gold 11“ verliehen, was bedeutet, dass sie seit ihrem sechsten Lebensjahr jedes Jahr die Bedingungen für das Jugendsportabzeichen erfüllt hat.