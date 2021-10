Unter anderem an der Franziskusschule in Twist-Schöninghsdorf werden bald Container für den Unterricht aufgestellt. Hier steht sogar ein Abriss der Schulgebäude inklusive Neubau an.

Ingo Hinrichs

Twist. An gleich mehreren Schulen in Twist müssen Container für den Unterricht aufgestellt werden. Aus dem Plan, diese in den Herbstferien aufzubauen, wird aber nichts.

Zwölf Schulklassen müssen in den Übergangslösungen untergebracht werden, sechs Klassen sind an der Marienschule auf dem Bült betroffen, vier an der Ansgarschule in der Siedlung und zwei an der Franziskusschule in Schöninghsdorf. Der Mi