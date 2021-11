Auto fährt in Twist auf Radweg und gefährdet zwei Jungen

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls in Twist. Dabei gefährdete ein Auto zwei elf Jahre alte Jungen. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Twist. Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Samstag in Twist ereignet hat. Dabei fuhr ein Auto auf dem Radweg und gefährdete zwei elf Jahre alte Jungen.

Einer Mitteilung der Beamten zufolge waren die Jungen gegen 15.35 Uhr auf Tretrollern auf dem Radweg an der Straße Am Kanal in Twist unterwegs. Plötzlich fuhr unvermittelt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Straße auf den Radweg