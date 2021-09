Der Sportplatz im Twister Zentrum (Stadion) kann bald wieder uneingeschränkt bewässert werden. Die Gemeinde hat gemeinsam mit einer Fachfirma eine Lösung für die technischen Probleme gefunden. (Archivfoto)

Werner Scholz

Twist. An der Beregnungsanlage am Sportplatz im Zentrum der Gemeinde Twist sind Mängel festgestellt worden. Nun hat eine Fachfirma eine Lösung für die technischen Probleme in dem Stadion gefunden.

Ein Unternehmen aus Papenburg hatte die Anlage im Juli geprüft und dabei festgestellt, dass sowohl die Pumpe, als auch die Steuerungseinheit defekt sind. "Zudem sind veraltete Beregner installiert, die nicht mehr dem heu