Nach 24 Stunden war das Großfeuer in Twist-Siedlung gelöscht.

Feuerwehr Twist

Twist. Nach dem Großfeuer in Twist hat die Feuerwehr eine positive Bilanz gezogen: Niemand wurde verletzt, nach 24 Stunden waren die Flammen gelöscht.

Das hat Ortsbrandmeister Dirk Hohensee auf Anfrage berichtet. Am Freitagmittag war in einem Recyclingbetrieb in der Dieselstraße ein 600 Quadratmeter großes Lager mit Altreifen in Brand geraten. Verursacher war nach ersten Ermittl