Museumsmitarbeiterin Eva Wolf und Museumleiter Rudi Gaidosch beim „letzten Feinschliff“ vor der Ausstellungseröffnung im Erdöl-Erdgas-Museum Twist.

Gerd Mecklenborg

Twist. Texttafeln, Bücher, Bildschirmprojektionen und 100 Fotos versetzen die Besucher des Erdöl-Erdgas-Museums in Twist in eine andere Zeit. In eine Zeit, als in der Region Twist damit angefangen wurde „Öl zu finden“.

Rudi Gaidosch, Leiter des Museums, und Heiner Reinert, Vorsitzender des Twister Heimatvereins, verwiesen auf die "große Bedeutung der Erdölindustrie für die Entwicklung der Gemeinde Twist“. Geschichte der ErdölsucherDabei ging es tief