David Ebener

Twist. Eine Radfahrerin wurde beim einem Verkehrsunfall in Twist am Dienstag schwer verletzt. Sie wurde von einem Auto erfasst.

Wie die Polizei mitteilt, kam es auf der Straße An der Wieke in Twist zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-Jährige war gegen 14 Uhr Uhr mit ihrem VW auf der Straße An der Wieke unterwegs. Als sie nach rechts in die Georg-Klasmann-Straße abbog,