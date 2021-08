Die deutsche Polizei kontrollierte auch im emsländischen Schöninghsdorf Einreisende aus den Niederlanden.

Torsten Albrecht

Twist. Seit Sonntagnacht gelten für die Einreise von den Niederlanden in die Bundesrepublik neue Bestimmungen. Auch an den Grenzen im Emsland wie in Schöninghsdorf (Twist) verschärften sich für Einreisende die Kontrollen.

Die Beamten raten besonderes Einreisende, die sich länger als einen Tag in den Niederladen aufhalten wollen, sich vorab über die neuen Regeln zu informieren, um später böse Überraschungen zu vermeiden. Auch am Grenzübergang der Bundess