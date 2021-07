„Gleich pikst es, da darf Mama beim 16-jährigen Sven Koop ruhig mal Händchen halten“, ermunterten Oepke Hendrik Haagsma (am Schreibtisch) und Jun-Young Jung beide.

Gerd Mecklenborg

Twist. Corona-Impfaktion für ab Zwölfjährige am Samstag in der Gemeinde Twist: Der in Twist niedergelassen Arzt Dr. Jun-Young Jung hat die Aktion organisiert. Es gab einen richtigen Run auf die Biotech-Spritze.

Bereits um sieben Uhr am Samstagmorgen rückten die vielen ehrenamtlichen Helfer an, um Infostände, Ruhezonen, „und alles, was zu einer solchen Aktion dazu gehört", aufzubauen so Jung. "Es ist einfach toll, wie sehr sich Twister Firmen