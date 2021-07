Corona-Impfaktion für alle ab zwölf Jahren in Twist

Am Samstag, 24. Juli, findet zwischen 8 und 14 Uhr in Twist eine Impfaktion mit Biontech für alle ab zwölf Jahren statt.

Fabian Sommer/dpa

Twist. In Twist findet eine große Corona-Impfaktion statt. Das Besondere: Es können auch Kinder ab zwölf Jahren geimpft werden.

Initiator der Twister Impfkampagne ist Hausarzt Dr. Jun-Young Jung. Schon in den vergangenen Monaten hatte der Mediziner immer wieder Corona-Impfungen über seinen Patientenstamm hinaus angeboten und durchgeführt. Nun will Jung in Zusam