Krippenerweiterung der Kita St. Hermann-Josef in Rühlermoor eingeweiht

Mit „Hallo! Hallo! Hallo!“ begrüßten die Krippenkinder die Ehrengäste, die zur Einweihung der Krippenerweiterung in Rütenmoor gekommen waren.

Gerd Mecklenborg

Twist/Meppen. Die Erweiterung der Krippe in der Kindertagesstätte St. Hermann-Josef in Rühlermoor bedeutet, dass dort jetzt aktuell 105 Kinder betreut werden können - in zwei Krippengruppen und zwei Regelgruppen.

Pfarrer Michael Schiller, Kreistagsabgeordneter Heiner Reinert, Anette von Zoest, die stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Twist und Meppens Stadtratsmitglied Reiner Fübbeker erläuterten den Gästen die Investitionen der Krippenerwe