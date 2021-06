Start ab 2022? In Twist soll Straßenreinigung eingeführt werden

In der Gemeinde Twist soll eine kommunale Straßenreinigung eingeführt werden.

Gert Westdörp

Twist. In der Gemeinde Twist soll es ab 2022 eine wöchentliche Straßenreinigung geben. Doch was kostet das die Twister am Ende, und wie werden die Beiträge berechnet?

Der Gemeinderat hatte im März die Verwaltung beauftragt, mit konkreten Planungen für eine kommunale Straßenreinigung zu beginnen. Beschlossen wurde vorab, dass dafür auch die Grundstückseigentümer zur Kasse gebeten werden sollen. Sie s