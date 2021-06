In Twist brennt es im Ober- und Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Marco Schlösser

Twist. In einem Mehrfamilienhaus an der Georgstraße in Twist ist am Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.

Laut einer ersten Meldung der Polizei ist das Feuer im Ober- und Dachgeschoss des Wohnhauses gegen 21.20 Uhr ausgebrochen. Dabei handelt es sich um eine Eigentumswohnung. Personen befinden sich laut Mitteilung aber nicht mehr im Gebäude. Zu