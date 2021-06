Insassen lassen dreijähriges Kind an Unfallstelle in Schöninghsdorf zurück

An dem Auto entstand bei der Kollision Totalschaden.

Torsten Albrecht

Twist. Ein Auto ist am Sonntagabend in Schöninghsdorf mit einem Baum kollidiert. Die Insassen haben sich nach dem Unfall vom Autowrack entfernt – und ein dreijähriges Mädchen an der Unfallstelle zurückgelassen.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr auf der Provinzialstraße. Das Auto war in Richtung Schöninghsdorf unterwegs, wie die Polizei im Gespräch mit unserer Redaktion schilderte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der St