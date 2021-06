Fahrzeug auf Autobahn 31 bei Geeste in Brand geraten

Feuerwehr und Polizei sind am Montagmittag zur A31 gerufen worden, zwischen Twist und Geeste brannte ein Auto. (Symbolfoto)

Jens Büttner/dpa

Twist/Geeste. Auf der Autobahn 31 in Richtung Süden ist es am Montagmittag zu einem Fahrzeugbrand in Höhe Geeste gekommen. Die halbseitige Sperrung wurde inzwischen aufgehoben.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es während der Fahrt in Richtung Oberhausen zwischen den Anschlussstellen Twist/Meppen und Geeste zu einem Brand im Motorraum eines Renault Megan, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Der Fahrzeugführer k