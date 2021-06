Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in zwei Baucontainer in Twist (Symbolbild).

Gerd Schade

Twist. Auf mehrere Tausend Euro beziffert die Polizei den Schaden nach einem Einbruch auf eine Baustelle in Twist.

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilte, drangen der oder die Täter in der Nacht zu Mittwoch in zwei Baucontainer an der Fehndorfer Straße ein und entwendeten diverse Werkzeuge. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3350 Eu