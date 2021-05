Bei MP Lackierungen in Twist wird nachhaltig lackiert

Michael Prys aus Twist ist für den Gründerpreis nominiert.

Mascha Abeln

Twist. Der Wunsch, sich selbstständig zu machen, begleitete Michael Prys schon lange. 2014 fasste er den Entschluss, seinen großen Traum zu verwirklichen.

Er begann den Meister-Lehrgang und plante, wie sein eigenes Unternehmen einmal aussehen sollte. 2021 war es dann endlich so weit: die eigene entworfene Halle steht - an der Zusestraße in Twist.Drei Lackierer beschäftigtFür Pr