An einer Nassölfeldleitung an der Bohrung Rühlermoor 75 in der Gemeinde Twist ist eine Leckage gemeldet worden.

Twist. Am Donnerstagnachmittag ist eine Leckage an einer Nassölfeldleitung an der Bohrung Rühlermoor 75 in der Gemeinde Twist gemeldet worden. Werksfeuerwehr und Polizei wurden alarmiert.

Wie es in einer Pressemitteilung des Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) heißt, habe ein Mitarbeiter von ExxonMobil Production GmbH um kurz nach 15 Uhr eine rund 120 Quadratmeter große Fläche bemerkt, auf der sich austretende