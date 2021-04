Einsatz der Feuerwehr um Mitternacht: Garage in Twist brennt aus

Einsatzort Provinzialstraße in Twist Schöninghsdorf: Dort löschte die Feuerwehr in der Nacht zum Montag einen Garagenbrand.

Thorsten Albrecht

Twist. Feuerwehreinsatz um Mitternacht: Komplett ausgebrannt ist in der Nacht zu Montag eine Garage in der Provinzialstraße in Twist-Schöningshdorf.

Wie die Polizei mitteilte, war die Feuerwehr um Mitternacht alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, schlugen ihnen nach Angaben von Nordwestmedia bereits die Flammen meterhoch aus dem Gebäude entgegen.Die Einsatzkräft