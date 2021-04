Einbrecher schlagen Schaufenster eines Juweliers in Twist ein

Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs in Twist. (Symbolfoto)

Gerd Schade

Twist. Einbrecher haben in der Nacht zu Mittwoch das Schaufenster eines Juweliers in Twist eingeschlagen und aus der Auslage zwei Uhren gestohlen.

Der Einbruch ereignete sich zu nächtlicher Stunde an der Hermann-Eilers-Straße, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei de