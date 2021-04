Einbrecher in Twist verursachen Schaden von 3300 Euro

In der Nacht zu Samstag kam es in Twist zu einem Einbruch. (Symbolbild)

dpa

Twist. Samstagnacht sind unbekannte Täter in eine Garage und ein Gartenhaus in Twist eingebrochen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Die Tat ereignete sich laut Polizeimeldung am Fasanenweg in Twist. Unbekannte brachen in ein Gartenhaus und eine Garage ein und entwendeten verschiedenes Werkzeug sowie ein E-Bike. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 3300 E