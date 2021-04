So kontrolliert die Bundespolizei den Grenzverkehr im Emsland

Wer aktuell aus den Niederlanden nach Deutschland einreist, der muss damit rechnen, kontrolliert zu werden. Zudem müssen bestimmte Dokumente zwingend mitgeführt werden.

Harry de Winter

Twist. Negativer Coronatest, Einreiseanmeldung – der Grenzverkehr wird derzeit verstärkt wegen der hohen Inzidenz in den Niederlanden kontrolliert. Die Bundespolizei hat auch die Grenze im Emsland im Blick.

Am alten Grenzübergang in Twist-Hebelermeer haben sich am Freitagvormittag drei Bundespolizisten postiert. Sie wollen den Einreiseverkehr über die E233 von den Niederlanden nach Deutschland ins Visier nehmen. Während Matthias Wiels und Uwe