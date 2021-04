Zwei Rollerfahrer fliehen vor der Polizei. Es endet mit einem Unfall.

Torsten Albrecht

Twist. Zwei Rollerfahrer haben sich am Ostersonntag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Es endete mit einen Unfall und zwei leicht verletzten Jugendlichen.

Beamte der Polizei Meppen wollten Sonntagabend gegen 19.45 Uhr in der Straße An der Wieke in Twist zwei Rollerfahrer kontrollieren. Sie waren laut Polizei mit überhörter Geschwindigkeit unterwegs und hatten keine Versicherungskennzeichen an