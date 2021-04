Bargeld aus Gasthof in Twist gestohlen

Gewaltsam verschaffte sich der Täter Zugang zu den Räumen. (Symbolfoto)

Silas Stein/dpa

Twist. Ein bislang unbekannter Täter ist am Mittwochabend in einen Gasthof in Twist eingebrochen.

Laut Polizei verschaffte sich der Täter gegen 23 Uhr durch einen Nebeneingang gewaltsam Zugang zu den Räumen an der Straße Hebelermeer. Dort entwendete er Bargeld. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeuge