Granate aus dem 2. Weltkrieg von Grundstück in Twist geräumt

Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg (Symbolbild)

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Twist. Die Granate aus dem 2. Weltkrieg, die Hausbesitzer in Twist am Samstag gefunden haben, ist erfolgreich von Mitarbeitern der WTD 91 in Meppen geräumt worden.

Wie berichtet, hatte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Emsland-Bentheim am Sonntagmorgen Informationen unserer Redaktion bestätigt, wonach das Relikt des 2. Weltkriegs bei Gartenarbeiten entdeckt wurde. Bei der Fundstätte handelte es si