Granate aus dem 2. Weltkrieg in Garten in Twist entdeckt

Der Kampfmittelräumdienst wird die Granate aus dem 2. Weltkrieg am Sonntag in Twist untersuchen.

Symbolfoto: dpa

Twist. Einen unerwarteten Fund haben Hausbesitzer in Twist am Samstag gemacht. In ihrem Garten entdeckten sie eine Granate aus dem 2. Weltkrieg.

Eine Sprecherin der Polizeiinspektion Emsland-Bentheim bestätigte am Sonntagmorgen Informationen unserer Redaktion, wonach das Relikt des 2. Weltkriegs bei Gartenarbeiten entdeckt wurde. Es ist möglich, dass das Geschoss über eine Lieferung